Другие модели маслопрессов

Электронасос центробежный лопастной НЛ для перекачки жидких сред с примесями (барды, масел и т.п.)

Предназначен для перекачивания различных видов сред включая нефильтрованные масла с твердыми включениями (фуз, отруби, песок, окалина, ржавчина и прочие частицы), например с примесями жмыха, с температурой до +100°C.

Электронасос центробежный НЛ

Описание

Назначение:Предназначен для перекачивания различных видов сред включая нефильтрованные масла с твердыми включениями (фуз, отруби, песок, окалина, ржавчина и прочие частицы), например с примесями жмыха, с температурой до +100°C.

Важное отличие:НЛ — это не универсальный насос, аспециализированное технологическое решениедля конкретной задачи — работы со средами, содержащими механические примеси. Он спроектирован для условий, в которых стандартные центробежные насосы быстро выходят из строя. Прямых аналогов на рынке не имеет.

Конструктивные преимущества, решающие ключевые проблемы производства:

1. Защита от засорения и бесперебойная работа
Шнековая насадка, совмещенная с рабочим колесом, и особая форма самого колеса обеспечивают захват и транспортировку крупных нерастворимых частиц размером до 5мм. Это гарантирует стабильную работу даже с самыми загрязненными средами.

2. Полная герметичность и ремонтопригодность
Герметизация вала осуществляется с помощью манжетного уплотнения общего применения. В отличие от иностранных аналогов, где используется уникальный, труднодоступный набор уплотнений, мы применяем общедоступные манжеты. Это делает насос полностью ремонтопригодным.

  • Конструкция с несколькими последовательными манжетами не только исключает подтекание жидкости, но и обладает высокой стойкостью к абразивным примесям (песок, частицы жмыха с оболочкой семян и т.п.), обеспечивая надежность и чистоту производственной зоны.

3. Консольная конструкция для простого обслуживания
По конструкции насосы относятся к моноблочным, где крыльчатка жестко насажена на вал электродвигателя. Конструкция позволяет независимо заменять только любую часть насоса или только двигатель, что снижает затраты на ремонт и обслуживание.

4. Высокая надежность и большой ресурс
Ключевые детали и сборочные единицы насоса изготавливаются в двух вариантах: из углеродистой стали и изпищевой нержавеющей стали. Эта конструкция проверена в самых тяжелых условиях, например, при круглогодичной работе в маслосборниках маслопрессов, и подтвердила свой значительный ресурс.

  • Насос промышленный, работает от сети 380В, обладает повышенной стойкостью к абразивному износу, устойчив к «сухому ходу» и предназначен для длительной эксплуатации в интенсивном режиме (24/7).

Область применения:

  • Технологические линии отжима растительных масел.
  • Системы фильтрации для подачи неочищенного масла на фильтры.
  • Перекачка вязких и загрязненных жидкостей.

конструкция Электронасос центробежный НЛ

  • 1 - всасывающий патрубок;
  • 2 - напорный патрубок;
  • 3 - рабочее колесо;
  • 4 - шнековая насадка;
  • 5 - наружный фланец;
  • 6 - присоединительный фланец;

Характеристики

Наименование Ед.изм НЛ12 НЛ22 НЛ42*
Подача

м³ч

2,5

5

20
Напор

м

5

10

15
Диаметр присоединительных партубков всасывающего/нагнетательного

мм

32/32

32(50,65)/32

65/65
Масса (с электродвигателем)

кг

29

45

30
Мощность электродвигателя

кВт

1,1

4,0

5,5
Напряжение

В

380

380

380
Частота вращения

об/мин

1400

2850

2850
Габаритные размеры (Длина, Ширина, Высота)

мм

420, 200, 270

520, 300, 270

550, 300, 390

*модификация насоса НЛ22 под спиртовую барду и «трудные» среды с включениями (2 – 5мм), нержавеющего исполнения.

