Другие модели маслопрессов

Описание
Электронасос центробежный лопастной НЛ для перекачки жидких сред с примесями (барды, масел и т.п.)
Назначение:Предназначен для перекачивания различных видов сред включая нефильтрованные масла с твердыми включениями (фуз, отруби, песок, окалина, ржавчина и прочие частицы), например с примесями жмыха, с температурой до +100°C.
Важное отличие:НЛ — это не универсальный насос, аспециализированное технологическое решениедля конкретной задачи — работы со средами, содержащими механические примеси. Он спроектирован для условий, в которых стандартные центробежные насосы быстро выходят из строя. Прямых аналогов на рынке не имеет.
Конструктивные преимущества, решающие ключевые проблемы производства:
1. Защита от засорения и бесперебойная работа
Шнековая насадка, совмещенная с рабочим колесом, и особая форма самого колеса обеспечивают захват и транспортировку крупных нерастворимых частиц размером до 5мм. Это гарантирует стабильную работу даже с самыми загрязненными средами.
2. Полная герметичность и ремонтопригодность
Герметизация вала осуществляется с помощью манжетного уплотнения общего применения. В отличие от иностранных аналогов, где используется уникальный, труднодоступный набор уплотнений, мы применяем общедоступные манжеты. Это делает насос полностью ремонтопригодным.
- Конструкция с несколькими последовательными манжетами не только исключает подтекание жидкости, но и обладает высокой стойкостью к абразивным примесям (песок, частицы жмыха с оболочкой семян и т.п.), обеспечивая надежность и чистоту производственной зоны.
3. Консольная конструкция для простого обслуживания
По конструкции насосы относятся к моноблочным, где крыльчатка жестко насажена на вал электродвигателя. Конструкция позволяет независимо заменять только любую часть насоса или только двигатель, что снижает затраты на ремонт и обслуживание.
4. Высокая надежность и большой ресурс
Ключевые детали и сборочные единицы насоса изготавливаются в двух вариантах: из углеродистой стали и изпищевой нержавеющей стали. Эта конструкция проверена в самых тяжелых условиях, например, при круглогодичной работе в маслосборниках маслопрессов, и подтвердила свой значительный ресурс.
- Насос промышленный, работает от сети 380В, обладает повышенной стойкостью к абразивному износу, устойчив к «сухому ходу» и предназначен для длительной эксплуатации в интенсивном режиме (24/7).
Область применения:
- Технологические линии отжима растительных масел.
- Системы фильтрации для подачи неочищенного масла на фильтры.
- Перекачка вязких и загрязненных жидкостей.
- 1 - всасывающий патрубок;
- 2 - напорный патрубок;
- 3 - рабочее колесо;
- 4 - шнековая насадка;
- 5 - наружный фланец;
- 6 - присоединительный фланец;