Другие модели маслопрессов

Описание

Электронасос центробежный лопастной НЛ для перекачки жидких сред с примесями (барды, масел и т.п.)

Назначение:Предназначен для перекачивания различных видов сред включая нефильтрованные масла с твердыми включениями (фуз, отруби, песок, окалина, ржавчина и прочие частицы), например с примесями жмыха, с температурой до +100°C.

Важное отличие:НЛ — это не универсальный насос, аспециализированное технологическое решениедля конкретной задачи — работы со средами, содержащими механические примеси. Он спроектирован для условий, в которых стандартные центробежные насосы быстро выходят из строя. Прямых аналогов на рынке не имеет.

Конструктивные преимущества, решающие ключевые проблемы производства:

1. Защита от засорения и бесперебойная работа

Шнековая насадка, совмещенная с рабочим колесом, и особая форма самого колеса обеспечивают захват и транспортировку крупных нерастворимых частиц размером до 5мм. Это гарантирует стабильную работу даже с самыми загрязненными средами.

2. Полная герметичность и ремонтопригодность

Герметизация вала осуществляется с помощью манжетного уплотнения общего применения. В отличие от иностранных аналогов, где используется уникальный, труднодоступный набор уплотнений, мы применяем общедоступные манжеты. Это делает насос полностью ремонтопригодным.

Конструкция с несколькими последовательными манжетами не только исключает подтекание жидкости, но и обладает высокой стойкостью к абразивным примесям (песок, частицы жмыха с оболочкой семян и т.п.), обеспечивая надежность и чистоту производственной зоны.

3. Консольная конструкция для простого обслуживания

По конструкции насосы относятся к моноблочным, где крыльчатка жестко насажена на вал электродвигателя. Конструкция позволяет независимо заменять только любую часть насоса или только двигатель, что снижает затраты на ремонт и обслуживание.

4. Высокая надежность и большой ресурс

Ключевые детали и сборочные единицы насоса изготавливаются в двух вариантах: из углеродистой стали и изпищевой нержавеющей стали. Эта конструкция проверена в самых тяжелых условиях, например, при круглогодичной работе в маслосборниках маслопрессов, и подтвердила свой значительный ресурс.

Насос промышленный, работает от сети 380В, обладает повышенной стойкостью к абразивному износу, устойчив к «сухому ходу» и предназначен для длительной эксплуатации в интенсивном режиме (24/7).

Область применения:

Технологические линии отжима растительных масел.

Системы фильтрации для подачи неочищенного масла на фильтры.

Перекачка вязких и загрязненных жидкостей.