Линии производства (отжима) растительных масел

Проектируем, изготавливаем и запускаем под ключ линии и заводы по отжиму масла из растительного сырья. Производительность от 500 кг до 10 тонн по сырью в час. Режим работы 24*7. Предлагаем дополнительные решения по переработке жмыхов в корма для животных.

Описание

ЗАО «Деметра» выпускает линии холодного и горячего отжима масла производительностью от 12 до 70 т в сутки.

Предприятие охватывает весь цикл создания оборудования для комплектации линии по неразрывной цепочке:
производство и поставка - пусконаладочные работы - сервисное и гарантийное обслуживание.

Линии отжима растительного масла, предлагаемые ЗАО «Деметра», имеют ряд важных преимуществ:

- компания «Деметра» успешно работает на рынке технологического оборудования с 1992 года и накопила большой опыт производства и наладки линий отжима масла;

- в процессе прессования не применяются химические вещества, что позволяет ставить данную технологию в число экологически чистых;

- для учета продукта и расчета производительности в линиях установлены расходомеры;

- результат работы данных технологических линий - получение растительного масла и жмыха из различных семян масличных культур (например, из семян подсолнечника, кунжута, льна, рапса и др.), соответствующие требованиям ГОСТа.

Специалисты компании произведут грамотный подбор оборудования, осуществят компоновку линии в имеющемся у Вас помещении, изготовят оборудование в указанные сроки, проведут пусконаладочные работы.

Комплектация линий осуществляется согласно потребностям заказчика. Возможно дооснащение линий участками приемки и хранения как сырья, так и готовой продукции.

Маслопресс, входящий в комплектацию линии, отличается от классического шнекового пресса конструкцией шнекового вала.

Технологический процесс переработки семян включает следующие этапы:

конструкция Линии производства (отжима) растительных масел

  • Очистка семян: Семена из завальной ямы (поз.111) шнековым транспортером (поз.112) поступают в блок очистки. В нем последовательно происходит:
    • Отделение крупного сора в барабанном сепараторе (поз.121).
    • Отделение мелкого сора на вибросепараторе (поз.125).
    • Удаление механических примесей в пневмосепараторе (поз.126).
  • Обрушивание (шелушение): Очищенные семена пневмотранспортом (поз.127, 128) направляются в рушальную машину ШП-20 (поз.131), где отделяется шелуха (лузга). Шелуха транспортируется к месту складирования, а обрушенные семена шнековым транспортером (поз.132) подаются в нормализатор ШН-60 (поз.141) для подогрева и температурной стабилизации.
  • Прессование: Подогретые семена из нормализатора, пройдя через магнитный сепаратор, поступают в маслопресс АА-77 (поз.142) для двухкратного отжима. В процессе экструдирования, охлаждения жмыха и прессования происходит разделение на масло и жмых.
  • Очистка и хранение масла: Полученное масло через фильтр грубой очистки направляется в емкость с мешалкой (поз.121), а затем на фильровальную установку (поз.212). После фильтрации масло через весовое устройство (поз.221) поступает в накопительную емкость (поз.251).
  • Утилизация жмыха: Жмых дробится и пневмотранспортом направляется к месту складирования.

Характеристики

Наименование Ед.изм ЕК21 ЕК43 ЕК44
Полный объем

м³

2,9

5,4

6,5
Рабочий объем

м³

2,5

5

6
Скорость вращения мешалки

об/мин

35

35

635
Тип мешалки

лопасная

лопасная

лопасная
Номинальная мощность привода

кВт

2,2

2,2

2,2
Габаритные размеры (диаметр, высота)

мм

1500, 2900

1600, 3700

1600, 4200
Масса установки

кг

800

1000

1200

