Линии производства (отжима) растительных масел

Описание
ЗАО «Деметра» выпускает линии холодного и горячего отжима масла производительностью от 12 до 70 т в сутки.
Предприятие охватывает весь цикл создания оборудования для комплектации линии по неразрывной цепочке:
производство и поставка - пусконаладочные работы - сервисное и гарантийное обслуживание.
Линии отжима растительного масла, предлагаемые ЗАО «Деметра», имеют ряд важных преимуществ:
- компания «Деметра» успешно работает на рынке технологического оборудования с 1992 года и накопила большой опыт производства и наладки линий отжима масла;
- в процессе прессования не применяются химические вещества, что позволяет ставить данную технологию в число экологически чистых;
- для учета продукта и расчета производительности в линиях установлены расходомеры;
- результат работы данных технологических линий - получение растительного масла и жмыха из различных семян масличных культур (например, из семян подсолнечника, кунжута, льна, рапса и др.), соответствующие требованиям ГОСТа.
Специалисты компании произведут грамотный подбор оборудования, осуществят компоновку линии в имеющемся у Вас помещении, изготовят оборудование в указанные сроки, проведут пусконаладочные работы.
Комплектация линий осуществляется согласно потребностям заказчика. Возможно дооснащение линий участками приемки и хранения как сырья, так и готовой продукции.
Маслопресс, входящий в комплектацию линии, отличается от классического шнекового пресса конструкцией шнекового вала.
Технологический процесс переработки семян включает следующие этапы:
-
Очистка семян: Семена из завальной ямы (поз.111) шнековым транспортером (поз.112) поступают в блок очистки. В нем последовательно происходит:
- Отделение крупного сора в барабанном сепараторе (поз.121).
- Отделение мелкого сора на вибросепараторе (поз.125).
- Удаление механических примесей в пневмосепараторе (поз.126).
- Обрушивание (шелушение): Очищенные семена пневмотранспортом (поз.127, 128) направляются в рушальную машину ШП-20 (поз.131), где отделяется шелуха (лузга). Шелуха транспортируется к месту складирования, а обрушенные семена шнековым транспортером (поз.132) подаются в нормализатор ШН-60 (поз.141) для подогрева и температурной стабилизации.
- Прессование: Подогретые семена из нормализатора, пройдя через магнитный сепаратор, поступают в маслопресс АА-77 (поз.142) для двухкратного отжима. В процессе экструдирования, охлаждения жмыха и прессования происходит разделение на масло и жмых.
- Очистка и хранение масла: Полученное масло через фильтр грубой очистки направляется в емкость с мешалкой (поз.121), а затем на фильровальную установку (поз.212). После фильтрации масло через весовое устройство (поз.221) поступает в накопительную емкость (поз.251).
- Утилизация жмыха: Жмых дробится и пневмотранспортом направляется к месту складирования.
Характеристики
|Наименование
|Ед.изм
|ЕК21
|ЕК43
|ЕК44
|Полный объем
|
м³
|
2,9
|
5,4
|
6,5
|Рабочий объем
|
м³
|
2,5
|
5
|
6
|Скорость вращения мешалки
|
об/мин
|
35
|
35
|
635
|Тип мешалки
|
лопасная
|
лопасная
|
лопасная
|Номинальная мощность привода
|
кВт
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|Габаритные размеры (диаметр, высота)
|
мм
|
1500, 2900
|
1600, 3700
|
1600, 4200
|Масса установки
|
кг
|
800
|
1000
|
1200
Задать вопрос
Другие модели маслопрессов
Маслопресс АА82
Маслопресс АМ100
Маслопресс АП12
Маслопресс ПШМ 250
Маслопресс АА16
Маслопресс АМ500
Маслопресс АМГОМ500
Маслопресс АММ750
Маслопресс АА77
Маслопресс АА80
Маслопресс АМ1000
Популярные модели оборудования
Получите коммерческое предложение
Укажите ваше имя и телефон, чтобы наши менеджеры смогли связаться с Вами и ответить на все интересующие Вас вопросы.