Линии производства (отжима) растительных масел

Описание

ЗАО «Деметра» выпускает линии холодного и горячего отжима масла производительностью от 12 до 70 т в сутки.



Предприятие охватывает весь цикл создания оборудования для комплектации линии по неразрывной цепочке:

производство и поставка - пусконаладочные работы - сервисное и гарантийное обслуживание.



Линии отжима растительного масла, предлагаемые ЗАО «Деметра», имеют ряд важных преимуществ:



- компания «Деметра» успешно работает на рынке технологического оборудования с 1992 года и накопила большой опыт производства и наладки линий отжима масла;



- в процессе прессования не применяются химические вещества, что позволяет ставить данную технологию в число экологически чистых;



- для учета продукта и расчета производительности в линиях установлены расходомеры;



- результат работы данных технологических линий - получение растительного масла и жмыха из различных семян масличных культур (например, из семян подсолнечника, кунжута, льна, рапса и др.), соответствующие требованиям ГОСТа.



Специалисты компании произведут грамотный подбор оборудования, осуществят компоновку линии в имеющемся у Вас помещении, изготовят оборудование в указанные сроки, проведут пусконаладочные работы.



Комплектация линий осуществляется согласно потребностям заказчика. Возможно дооснащение линий участками приемки и хранения как сырья, так и готовой продукции.



Маслопресс, входящий в комплектацию линии, отличается от классического шнекового пресса конструкцией шнекового вала.

Технологический процесс переработки семян включает следующие этапы: